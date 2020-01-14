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حركة السياحية الإسرائيلية إلى تركيا تسجل رقما قياسيا

حركة السياحية الإسرائيلية إلى تركيا تسجل رقما قياسيا

أبرز المواد

حركة السياحية الإسرائيلية إلى تركيا تسجل رقما قياسيا

حركة السياحية الإسرائيلية إلى تركيا تسجل رقما قياسيا
http://almnatiq.net/?p=820621
المناطق - وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، يوم الاثنين، إن الحركة السياحية الإسرائيلية إلى تركيا سجلت رقما قياسيا في العام 2019.

وذكرت أنه جاء في تحقيق لصحيفة “The Marker” أن الحركة السياحية الإسرائيلية إلى تركيا سجلت العام الماضي، حسب التقييمات، رقما قياسيا، حيث بلغ عدد السياح نحو 560 ألفا مما يشكل ارتفاعا بنسبة أكثر من الربع قياسا بعام 2018.

وذكر وكلاء سياحة أن شعبية مسلسل “عروس اسطنبول” ساهمت كثيرا في تكثيف هذه الحركة.

وأشاروا إلى أن معظم السياح الإسرائيليين الذين يزورون تركيا هم من المجتمع العربي.

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