احدث الأخبار

استعادة 18 مليارا لـ 69 ألف طلب تنفيذ.. خلال 30 يوما
أبرز المواد
 جمعية الثقافة والفنون تشارك بـ20 خطاطا وخطاطة في الحديقة الثقافية
منطقة مكة المكرمة
 المعلمي يؤكد لمندوب العراق لدى الأمم المتحدة حرص المملكة على استقرار العراق ودعمها لسيادة أرضه
أبرز المواد
 حركة السياحية الإسرائيلية إلى تركيا تسجل رقما قياسيا
أبرز المواد
 ألمانيا: الانسحاب المتسرع للتحالف الدولي من العراق سيكون لصالح “داعش”
أبرز المواد
 “الدبوس” يحافظ على المركز الأول و”العتيبي” يخطف نخبة الشعل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 الأهلي يستعيد المركز الثالث بثلاثية في شباك أبها
أبرز المواد
 بومبيو: سنعمل مع القادة العراقيين لتحديد أنسب مكان لنشر القوات الأمريكية في العراق
دولي
 سفارة المملكة باسطنبول تحذر المواطنين الراغبين في الاستثمار في تركيا
أبرز المواد
 5 مباريات في انطلاق الدور الثاني من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى غدًا
أبرز المواد
 الخريصي ينقل تعازي أمير تبوك لأسرة البلوي
منطقة تبوك
 البدء بتنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع طريق ” الظهران – العقير – سلوى”
المنطقة الشرقية
استعادة 18 مليارا لـ 69 ألف طلب تنفيذ.. خلال 30 يوما

استعادة 18 مليارا لـ 69 ألف طلب تنفيذ.. خلال 30 يوما

أبرز المواد
جمعية الثقافة والفنون تشارك بـ20 خطاطا وخطاطة في الحديقة الثقافية

جمعية الثقافة والفنون تشارك بـ20 خطاطا وخطاطة في الحديقة الثقافية

منطقة مكة المكرمة
المعلمي يؤكد لمندوب العراق لدى الأمم المتحدة حرص المملكة على استقرار العراق ودعمها لسيادة أرضه

المعلمي يؤكد لمندوب العراق لدى الأمم المتحدة حرص المملكة على استقرار العراق ودعمها لسيادة أرضه

أبرز المواد
حركة السياحية الإسرائيلية إلى تركيا تسجل رقما قياسيا

حركة السياحية الإسرائيلية إلى تركيا تسجل رقما قياسيا

أبرز المواد

المعلمي يؤكد لمندوب العراق لدى الأمم المتحدة حرص المملكة على استقرار العراق ودعمها لسيادة أرضه

المعلمي يؤكد لمندوب العراق لدى الأمم المتحدة حرص المملكة على استقرار العراق ودعمها لسيادة أرضه
http://almnatiq.net/?p=820624
المناطق - واس

أكد معالي المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، متابعة المملكة بحرص مجريات الأوضاع في العراق الشقيق ووقوفها الدائم مع الأشقاء العراقيين بما يحقق الاستقرار والرخاء لهم، ودعم المملكة لسيادة الأرضي العراقية، وإدانتها للانتهاكات الإيرانية لها.

جاء ذلك خلال استقبال معالي السفير عبدالله المعلمي، اليوم بمكتبه في مقر وفد المملكة في نيويورك، لمندوب الدائم لجمهورية العراق الشقيقة السفير محمد حسين بحر العلوم.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع السياسية في جمهورية العراق الشقيقة، خصوصًا في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة.

وشدد السفير المعلمي على أواصر الأخوة التي تجمع بين المملكة والعراق، موضحًا أن المملكة قد بذلت وستبذل كل جهد ممكن لتجنيب العراق أي تصعيد، وتعمل على إبعاده عن منزلقات الاقتتال والحرب، ليحيا شعبه الشقيق في أمن وأمان، وليسود السلام المنطقة أجمع.

وأطلع السفير بحر العلوم السفير المعلمي خلال اللقاء على فحوى الرسالة التي بعثها وفد جمهورية العراق للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها القاعدتان العسكريتان العراقيتان وتم تعميمها على الوفود الأعضاء، حيث تضمنت الرسالة إدانة العراق لانتهاك سيادة أرضه من قبل إيران، وعن رفض العراق التام لأن تكون الأرض العراقية مسرحًا لتصفية الحسابات بين جميع الأطراف، وحرص العراق على استتاب أمن منطقة الخليج بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط والعالم بصفة عامة.

وعبر عن تقدير العراق وتثمينها للجهود التي تبذلها المملكة من أجل العراق، مؤكدًا أن العلاقات الأخوية هي التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى حرص العراق على تنمية تلك العلاقات وتعزيزها بما يحقق الرخاء والاستقرار للشعبين الشقيقين ولكافة شعوب المنطقة.

حضر اللقاء نائب المندوب الدائم في وفد المملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، والمستشار في وفد جمهورية العراق ياسر واهب، ورئيس قسم الإعلام والمراسم بوفد المملكة السكرتير أول محمد بن عبدالرحمن القاضي.

روابط ذات صلة

استعادة 18 مليارا لـ 69 ألف طلب تنفيذ.. خلال 30 يوما

استعادة 18 مليارا لـ 69 ألف طلب تنفيذ.. خلال 30 يوما
حركة السياحية الإسرائيلية إلى تركيا تسجل رقما قياسيا

حركة السياحية الإسرائيلية إلى تركيا تسجل رقما قياسيا
ألمانيا: الانسحاب المتسرع للتحالف الدولي من العراق سيكون لصالح “داعش”

ألمانيا: الانسحاب المتسرع للتحالف الدولي من العراق سيكون لصالح “داعش”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*