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جمعية الثقافة والفنون تشارك بـ20 خطاطا وخطاطة في الحديقة الثقافية

جمعية الثقافة والفنون تشارك بـ20 خطاطا وخطاطة في الحديقة الثقافية

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جمعية الثقافة والفنون تشارك بـ20 خطاطا وخطاطة في الحديقة الثقافية

جمعية الثقافة والفنون تشارك بـ20 خطاطا وخطاطة في الحديقة الثقافية
http://almnatiq.net/?p=820629

بادرت جمعية الثقافة والفنون بجدة بعدد من الفعاليات على الواجهة البحرية بجدة، في الحديقة الثقافية في دورتها الثالثة التي دشنها أمس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة ، ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي 1441هـ تحت شعار “كيف نكون قدوة بلغة القرآن” ، بمشاركة عدد من الجهات حكومية.
وقدمت جمعية الثقافة والفنون للزوار 20 خطاطا وخطاطة لإثراء الخط العربي وتعليم الزوار بأنواع الخطوط وفن المخطوطات ، وشملت مبادرات الجمعية على عدد من الفعاليات منها، فن الإلقاء للكشف عن كل من لديه موهبة ومهارة في الإلقاء باللغة العربية الفصحى ، كما تضمنت الفعاليات على عروض الفن المسرحي وأوبريت تحت عنوان ” المنكب العالي” ومسرحية ” مفهوم قدوة”، واشتملت المبادرات على ورش تدريب على الخط العربي وعرض عدد من اللوحات والمخطوطات.
وعرضت جمعية الثقافة والفنون شاشة تفاعلية تشرح من خلالها للزوار عن كيفية حفظ المخطوطات وأرشفتها ، كما احتوت على صور لعدد من المخطوطات القديمة.

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