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أسعار الذهب تنخفض مع صعود الأسهم الآسيوية

أسعار الذهب تنخفض مع صعود الأسهم الآسيوية
http://almnatiq.net/?p=820634
المناطق - الرياض

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 19 شهرا قبل توقيع اتفاق التجارة المؤقت بين واشنطن وبكين مما شجع المستثمرين على العودة للأصول عالية المخاطر.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1553.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش.
وانخفض الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 % إلى 1555.80 دولار.

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