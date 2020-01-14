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مع ظهور إصابة بتايلاند.. منظمة الصحة تدعو الصين إلى التحقيق في مصدر “كورونا” الجديد

مع ظهور إصابة بتايلاند.. منظمة الصحة تدعو الصين إلى التحقيق في مصدر “كورونا” الجديد
http://almnatiq.net/?p=820637
المناطق - الرياض

دعت منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية في الصين إلى ضرورة استمرار التحقيقات لتحديد مصدر فيروس “كورونا” بعد اكتشاف حالة لرجل صيني في تايلند.
وأعلنت المنظمة أنها تعمل عن كثب مع المسؤولين في كل من تايلاند والصين، موضحة أن المريض كان مسافرا من منطقة ووهان في الصين، واكتشف المسؤولون في تايلند إصابته يوم 8 يناير، وأُدخل المستشفى في نفس اليوم.
وأشارت المنظمة في بيان صحفي صادر عنها إلى احتمالية وجود حالات في بلدان أخرى، ما يعزز من دعوة المنظمة العالمية المعنية بالصحة إلى المراقبة المستمرة والمتواصلة وزيادة درجة التأهب في البلدان الأخرى، مفيدة أنها أصدرت إرشادات حول كيفية اكتشاف ومعالجة الأشخاص المصابين بالفيروس الجديد.
وأوردت المنظمة أنه ونظرا لهذه التطورات فإن مديرها العام الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس سيتشاور مع أعضاء لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، وقد يدعو إلى عقد اجتماع لها في غضون مهلة قريبة.

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