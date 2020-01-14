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رئيس وزراء اليابان يزور مدائن صالح

رئيس وزراء اليابان يزور مدائن صالح
http://almnatiq.net/?p=820640
المناطق - الرياض

زار رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، مدائن صالح (الحجر) بمحافظة العلا في السعودية.

وكان في استقبال آبي عند وصوله للمدائن وزير الثقافة السعودي ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو المدني.

واستمع آبي خلال الزيارة إلى شرح تاريخي عن مدائن صالح، من عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الدكتور عيد اليحيى، واطلع على العديد من المعالم الأثرية والتاريخية.

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