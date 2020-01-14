رئيس أرامكو: قدراتنا تؤهلنا لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة

المناطق - الرياض

أكد رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر، أنه كجزء من التحوّل الذي يكتنفه المشهد العالمي للطاقة، سيستمر النفط والغاز في الاضطلاع بدورٍ مهمٍ لفترة طويلة قادمة.

وشدد الناصر في كلمته خلال انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لتقنية البترول في مركز إكسبو للمعارض بالظهران اليوم (الإثنين)، على أن المملكة لديها القدرات التي تؤهلها لتولى زمام القيادة في ما يتعلق بتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، إلى جانب الحرص على تقليل الانبعاثات.

وأضاف: «نحن ندخل عصراً جديداً للطاقة ولدينا المواهب الشابة والعقول التي تبدع وتبتكر وتطور، فقد أصبح الابتكار ضرورة لإيجاد أفضل الحلول العملية بما يحقق استدامة الطاقة وتوفرها بكميات موثوقة ومعايير بيئية لتحقيق جودة الحياة والازدهار لبلايين الناس حول الأرض».

وفي معرض التأكيد على ضرورة الانتقال إلى مزيج الطاقة ذي الكربون المنخفض، وإبراز الدور الذي لعبته صناعة الطاقة في خلق الازدهار الاقتصادي الذي يتمتع به العالم اليوم، قال الناصر: «من خلال المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2020، أصبحت لدينا منصة مثالية لإثبات أن صناعتنا يمكن أن تكون وستكون جزءاً من الحل طويل الأجل للتحديات العالمية».

ويأتي انطلاق المؤتمر برعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث تستضيف المملكة المؤتمر الدولي الأبرز في مجال النفط والغاز للمرة الأولى بعد مرور 12 عاماً على انطلاقه، وتستمر فعالياته لمدة 3 أيام.