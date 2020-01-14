المدينة: اختناق 9 من أسرة بسبب التدفئة

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أنقذت فرق الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، أسرة تعرضت للاختناق نتيجة استنشاقهم أول أكسيد الكربون الناتج عن إشعال الفحم داخل منزلهم.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، أن غرفة العمليات تلقت مساء اليوم (الإثنين) بلاغاً بتعرض أسرته لاختناق، وعلى الفور، توجهت الفرق الإسعافية لمباشرة الحادث، وتبين وجود 9 إصابات بالموقع من عائلة واحدة، نقلوا إلى مستشفيي الملك فهد وأحد وحالتهم مستقرة.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي تصدر من الجهات الرسمية ذات الاختصاص في ما يتعلق باستخدام وسائل التدفئة وإشعال الحطب والفحم في الأماكن المغلقة وداخل المنازل تجنباً لأي طارئ لا قدر الله.