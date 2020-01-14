“باحث في الطقس”: الموجة الباردة الخامسة تبدأ.. والأربعاء بداية “الشبط”

المناطق_الرياض

توقعَ الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، طقس الثلاثاء، بأن ينشأ انخفاض آخر للحرارة على معظم المناطق، وهي الموجة الباردة الخامسة منذ دخول شتاء هذا العام

وتفصيلاً، أكد “الحصيني” أن الموجة متوقع أن تكون شبه قوية ويمكن اعتبارها أقوى من الموجة التي نعيشها، مع احتمالية أن يكون الصقيع على المناطق الشمالية والوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية، ويسبقها رياح شبه قوية

وقال: أما يوم بعد غدٍ “الأربعاء” سيكون بداية الشبط، ويوافق بالهجري 1441/5/20، وعدد أيامها 26 يوماً، وتبدأ في 15 يناير من كل عام، ويسمى في الخليج ببرد البطين ونجومها (النعائم -البلدة)، ومدة كل نجم 13 يوماً

وأوضح أن أول نجم منها هو النعائم ويزداد فيها البرد والصقيع متى كانت الرياح أصلها سيبري أو قطبي، لذلك لا يزرع فيه المزارعون شيئاً لشدة برودتها، بل يهتمون بالأشجار القائمة من سمادٍ وغيره

وأضاف: الطالع الرابع من الشتاء، تبدأ النخيل البواكير في الطلوع ويقال “إذا طلعت النعائم ابيضت البهائم من الصقيع الدائم وقصُرَ النهار للصائم وكبُرت العمائم وأيقظ البرد النائم وطال الليل للقائم”، ويستمر فيها زيادة النهار ونقصان الليل، ويستحسن فيها زراعة البرسيم، والثلاثة الأيام الأخيرة منها جزء من بذرة (الست) الصالحة لزراعة جميع الأشجار، ويقال “إذا طلعت البلدة، حممت الجعدة، وأكلت القشدة، وأخذت الشيخ الرعدة” وأحياناً تهب الرياح شمالية باردة سيبرية أو قطبية باردة”

وبين “الحصيني” أنهُ متى ما حدث ذلك تظهر ظاهرة الصقيع في المملكة في الشمالية والوسطى، وأحياناً الجنوبية منها، مشيراً إلى أن الشبط تُسمى عند العامة “مقرقع البيبان”، وتقول العامة، إنّ المربعانية توصي الشبط: “أنا مريت ولا ضريت، عليك باللي أكله دويف، ووقوده ليف، ولا تقرب اللي أكله تمر ووقوده سمر”