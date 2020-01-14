برشلونة يقيل رسميا مدربه فالفيردي ويعين بديلا عنه

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أعلن برشلونة الإسباني الاثنين عن إقالة مدربه، إرنستو فالفيردي، وتعيين مدرب ريال بيتيس السابق، كيكي سيتيين، للإشراف على الفريق خلفا له، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022.

وقال برشلونة في بيان أنه تم “التوصل إلى اتفاق بين برشلونة وإرنستو فالفيردي بخصوص إنهاء العقد معه كمدرب للفريق الأول”، متوجها إليه بالقول: “شكرا على كل شيء إرنستو. حظا سعيدا للمستقبل”.

وأشار في الوقت ذاته إلى “توصل نادي برشلونة وكيكي سيتيين إلى اتفاق للتعاقد معه كمدرب للفريق الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو 2022″، على أن يعقد مؤتمرا صحافيا الثلاثاء.