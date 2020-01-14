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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بشرق وشمال ووسط المملكة

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بشرق وشمال ووسط المملكة
http://almnatiq.net/?p=820660
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى استمرار انخفاض درجات الحرارة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية شرق وشمال ووسط المملكة

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين

وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-48 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج

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