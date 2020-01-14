قرار مهم للاستخبارات البريطانية بخصوص أجهزة هواوي

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أكد مدير جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية «إم آي 5» أندرو باركر، أن الحكومة بإمكانها أن تعمل مع شركة «هواوي» الصينية في مجال الجيل الخامس من شبكة الإنترنت، دون أن يُلحق ذلك ضرراً بعلاقاتها مع أجهزة الاستخبارات الأميركية

وتأتي هذه التصريحات على خلفية تكهّنات بشأن احتمال أن يوافق قريباً رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على مشاركة «هواوي» في شبكة الهواتف المحمولة البريطانية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية

وتمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على دول أوروبية بينها المملكة المتحدة، لإقصاء «هواوي»، متذرعةً بعلاقات الشركة بالحكومة الصينية، وبأن معداتها يمكن أن تُستخدم لغايات تجسسية، الأمر الذي لطالما نفته «هواوي»

ورداً على سؤال حول الأضرار المحتملة التي ستلحق بالعلاقات في مجال الاستخبارات مع واشنطن، قال رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إنه «لا يملك سبباً اليوم للتفكير في ذلك»

والتعاون قائم خصوصاً من خلال تحالف «فايف آيز»، أو «الأعين الخمس»، الذي يضمّ أجهزة استخبارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا

وصرّح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، أمس: «لدينا علاقة وثيقة وقديمة مع الولايات المتحدة بشأن الأمن وتشارك المعلومات الاستخباراتية وسيستمرّ ذلك»

وأكد انعقاد اجتماع بين مسؤولين أميركيين وبريطانيين في مجالي الأمن القومي والاتصالات

وفي وقت سابق، أفادت الصحافة البريطانية بوصول وفد أميركي إلى لندن بغية إقناع الحكومة البريطانية بعدم التعامل مع «هواوي»

وأرجأت بريطانيا مرات عدة قرارها بشأن «هواوي» خصوصاً بسبب الانتخابات التشريعية في ديسمبر (كانون الأول)

لكن حسب الصحافة البريطانية، فإن هذا القرار بات وشيكاً وقد يتمّ الشهر الجاري. وقال متحدث باسم الحكومة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الحكومة تواصل تفكيرها في موقفها بشأن الموردين»

مضيفاً: «سيتمّ اتخاذ قرار في الوقت المناسب». كان جونسون قد أكّد مطلع ديسمبر الماضي، أي قبل الانتخابات التي حقق فيها فوزاً كبيراً، أهميّة العلاقات في مجال الاستخبارات مع الولايات المتحدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المملكة المتحدة لا تعارض الاستثمارات الأجنبية