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عضو ب”الشورى” يقترح السماح للجامعات الأجنبية بالتواجد في السوق السعودي

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عضو ب”الشورى” يقترح السماح للجامعات الأجنبية بالتواجد في السوق السعودي

عضو ب”الشورى” يقترح السماح للجامعات الأجنبية بالتواجد في السوق السعودي
http://almnatiq.net/?p=820663
المناطق_الرياض

طالب عضو بمجلس الشورى خلال جلسة المجلس التي عقدت أمس (الإثنين)، بالسماح للجامعات الأجنبية بالتواجد في المملكة، وذلك خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار

واقترح العضو الدكتور عبيد الشريف أن تعمل الهيئة العامة للاستثمار مع الجهات المختصة بالسماح للجامعات الأجنبية بالتواجد في السوق السعودي بما يمكن من إيجاد مؤسسات تعليمية ذات جودة تخدم الطلاب في المملكة

فيما أكد العضو الدكتور منصور الكريدس، ضرورة أن يكون للاستثمار الأجنبي دور في توظيف السعوديين ومنحهم مناصب قيادية، متسائلاً عن القيمة المضافة للاستثمارات الأجنبية وخاصة في زيادات الصادرات من المملكة

وناقش المجلس خلال جلسته أيضاً التقرير السنوي لوزارة الإسكان؛ حيث طالبت العضو الدكتورة إقبال درندري، الوزارة بدراسة أسباب عدم الرضا عن منتجاتها من المستفيدين ووضع خطة عاجلة لمعالجتها

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