السجن والجلد لـ “متحرش” بطفل عبر “انستقرام” في الرياض

السجن والجلد لـ “متحرش” بطفل عبر “انستقرام” في الرياض

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السجن والجلد لـ “متحرش” بطفل عبر “انستقرام” في الرياض

السجن والجلد لـ “متحرش” بطفل عبر “انستقرام” في الرياض
http://almnatiq.net/?p=820670
المناطق_الرياض

قضت المحكمة الجزائية في الرياض بسجن متحرش بطفل على «إنستغرام» 40 يوما، و70 جلدة على دفعتين.
وكانت الجهات الأمنية تلقت بلاغا من مواطن سعودي يفيد بتعرض شقيقه الحدث البالغ من العمر 12 عاماً، للتحرش الجنسي عبر تطبيق تبادل الصور (إنستغرام) من جانب أحد المتداولين، بل ويطالبه بمقابلته على عجل.
وأقر المدعى عليه بما ، بتحرشه بالمجني عليه وعرض 500 ريال مقابل تمكينه من فعل الفاحشة به، وقضت المحكمة بعقابه بما تقدم.

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