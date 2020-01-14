احدث الأخبار

الملكة إليزابيث توافق على تخلي هاري وميغان عن مهامهما الملكية وبدء حياة جديدة
أبرز المواد
 كندا تعلن وصول محققيها بشأن الطائرة الأوكرانية إلى إيران
أبرز المواد
 تفاصيل شراء مواطن لفيلا ب 2.3 مليون ريال ليكتشف أنها «كرتونية»
أبرز المواد
 قرار مهم للاستخبارات البريطانية بخصوص أجهزة هواوي
أبرز المواد
 عضو ب”الشورى” يقترح السماح للجامعات الأجنبية بالتواجد في السوق السعودي
أبرز المواد
 استدراج مواطن لـ “سيدات ورجال أعمال” لتسوية صكوك مزورة !
أبرز المواد
 برشلونة يقيل رسميا مدربه فالفيردي ويعين بديلا عنه
أبرز المواد
 الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بشرق وشمال ووسط المملكة
أبرز المواد
 رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعقد ورشة عمل تراخيص الأندية
أبرز المواد
 السجن والجلد لـ “متحرش” بطفل عبر “انستقرام” في الرياض
أبرز المواد
 “باحث في الطقس”: الموجة الباردة الخامسة تبدأ.. والأربعاء بداية “الشبط”
أبرز المواد
 “الشورى” لـ”الإسكان”: ادرسوا السماح لـ«العزاب» بالحصول على الخيارات السكنية
أبرز المواد
الملكة إليزابيث توافق على تخلي هاري وميغان عن مهامهما الملكية وبدء حياة جديدة

الملكة إليزابيث توافق على تخلي هاري وميغان عن مهامهما الملكية وبدء حياة جديدة

أبرز المواد
كندا تعلن وصول محققيها بشأن الطائرة الأوكرانية إلى إيران

كندا تعلن وصول محققيها بشأن الطائرة الأوكرانية إلى إيران

أبرز المواد
تفاصيل شراء مواطن لفيلا ب 2.3 مليون ريال ليكتشف أنها «كرتونية»

تفاصيل شراء مواطن لفيلا ب 2.3 مليون ريال ليكتشف أنها «كرتونية»

أبرز المواد
قرار مهم للاستخبارات البريطانية بخصوص أجهزة هواوي

قرار مهم للاستخبارات البريطانية بخصوص أجهزة هواوي

أبرز المواد

الملكة إليزابيث توافق على تخلي هاري وميغان عن مهامهما الملكية وبدء حياة جديدة

الملكة إليزابيث توافق على تخلي هاري وميغان عن مهامهما الملكية وبدء حياة جديدة
http://almnatiq.net/?p=820685
المناطق_وكالات

بيان موافقة الملكة إليزابيث الصادر من قصر باكنغهام عن مستقبل الأمير هاري وميغان دوقة ساسكس (أ.ب)

وأوضحت الملكة أنّه سيكون هناك فترة انتقالية يقضي خلالها الزوجان الوقت بين بريطانيا وكندا، مشيرة إلى وجود حاجة للقيام بمزيد من العمل بخصوص إنهاء الترتيبات المستقبلية للزوجين

واستنكر الأمير ويليام وشقيقه الأصغر هاري أمس، في بيان، تقريراً نشرته صحيفة بريطانية عن العلاقة بينهما، ووصفاه بأنّه «شنيع»، وذلك في الوقت الذي التقى كبار أعضاء الأسرة الملكية لمناقشة دوري هاري وزوجته الأميركية ميغان في المستقبل. واستند تقرير لصحيفة «تايمز» على مصدر لم تكشف عنه الصحافية ذكر أنّ هاري وميغان أُزيحا بعيداً نتيجة «سلوك متنمر» من ويليام الذي لا يتقبل ميغان. وجاء في البيان، أنّه «رغم النفي المتكرر الواضح نُشر تقرير كاذب في صحيفة بريطانية اليوم، يتكهّن بشأن العلاقة بين دوق ساسكس ودوق كمبردج». وأضاف، «بالنسبة لشقيقين يهتمان بشدة بالقضايا المتصلة بالصحة النّفسية فإنّ استخدام لغة تحريضية بهذه الطريقة هو أمرٌ شنيع وربما ينطوي على أذى»

وكانت الملكة إليزابيث وورثتها قد دعت إلى اجتماع «أزمة» مع حفيدها الأمير هاري في مزرعة ساندرينغهام الخاصة بالملكة في نورفولك بشرق إنجلترا، لوضع خطة له ولزوجته الممثلة الأميركية بعدما أثارا أزمة في العائلة المالكة بإعلانهما التخلي عن واجباتهما الرسمية وقضاء وقت أطول في أميركا الشمالية

من جانبه، رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، التعليق على أزمة العائلة المالكة، التي فجرها إعلان الأمير هاري وزوجته ميغان التخلي عن مهامهما الملكية. وعندما سُئل عمّا إذا كان ذلك وضع حزين للملكة إليزابيث قال: «لا أعلّق على الأشياء ذات الصلة بالعائلة المالكة»

وكان الإعلان الصادم لهاري (35 سنة) وميغان (38 سنة) كشف عن انقسامات بين أفراد العائلة وأثار جدلاً بشأن معنى الانتماء لأسرة ملكية في القرن الحادي والعشرين

ولم يتشاور الزوجان مع الملكة أو مع الأمير تشارلز بشأن إعلانهما الذي نشراه على «إنستغرام» وعلى موقعهما الإلكتروني الخاص، وهي خطوة اعتبرتها الأسرة، التي تمتد جذورها لألف عام في تاريخ أوروبا، غير لائقة ومتسرعة

وتوجد ميغان حالياً في كندا مع ابنها الرضيع آرتشي

وقال هاري وميغان إنهما يريدان دوراً جديداً تقدمياً ويرغبان في العمل على تحقيق «الاستقلال المادي»، وهو ما قد يعني العمل في الولايات المتحدة

روابط ذات صلة

كندا تعلن وصول محققيها بشأن الطائرة الأوكرانية إلى إيران

كندا تعلن وصول محققيها بشأن الطائرة الأوكرانية إلى إيران
تفاصيل شراء مواطن لفيلا ب 2.3 مليون ريال ليكتشف أنها «كرتونية»

تفاصيل شراء مواطن لفيلا ب 2.3 مليون ريال ليكتشف أنها «كرتونية»
قرار مهم للاستخبارات البريطانية بخصوص أجهزة هواوي

قرار مهم للاستخبارات البريطانية بخصوص أجهزة هواوي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*