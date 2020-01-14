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بومبيو: قتل سليماني جزء من استراتيجية جديدة لردع خصوم أمريكا

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بومبيو: قتل سليماني جزء من استراتيجية جديدة لردع خصوم أمريكا

بومبيو: قتل سليماني جزء من استراتيجية جديدة لردع خصوم أمريكا
http://almnatiq.net/?p=820701
المناطق_وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الجنرال الإيراني قاسم سليماني قُتل في إطار استراتيجية أوسع لردع التحديات التي يشكلها خصوم الولايات المتحدة والتي تنطبق أيضا على الصين وروسيا، مما يخفف من التأكيد بأن أكبر جنرال إيراني قُتل لأنه كان يخطط لشن هجمات وشيكة على أهداف أمريكية

وفي خطابه في معهد هوفر بجامعة ستانفورد، لم يشر بومبيو إلى خطر الهجمات

الوشيكة التي خطط لها سليماني

جاء ذلك فحسب ردا على سؤال كرر خلاله تأكيده السابق بأن استباق مثل هذه المؤامرات كان السبب في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في 3 يناير كانون الثاني على ثاني أقوى مسؤول في إيران

وركز خطابه الذي يحمل عنوان استعادة الردع: المثال الإيراني، على ما أسماه

استراتيجية الإدارة لبناء ردع حقيقي ضد إيران بعد سياسات الجمهوريين والديموقراطيين السابقة التي شجعت طهران على النشاط الخبيث

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