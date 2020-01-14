أمير القصيم يزور مهرجان الغضا للثقافة والفنون بمحافظة عنيزة

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زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, مساء أمس، مهرجان الغضا للثقافة والفنون الثامن عشر للاطلاع على فعالياته وبرامجه وأنشطته، والمقام بتنظيم من لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة بمدينة الغضا السياحية بمشاركة أكثر من 17 جهة حكومية والمؤسسات الأهلية والخاصة, بحضور وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم, ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع, ومستشار سمو امير القصيم إبراهيم الماجد, ووكيل محافظة عنيزة سعد السليم, ومدراء الجهات الحكومية والأمنية والأهلية وأعضاء لجنة التنمية بالمحافظة.

حيث تجول سموه فور وصولة على أكثر من 63 فعالية ترويجية وترفيهية ورياضية وثقافية ضمن فعاليات المهرجان, بالإضافة إلى جناح جمهورية مصر العربية الضيف الدولي للمهرجان, وجناحي منطقتي حائل والشرقية, بالإضافة إلى معرض زراعة التوعوي الذي يستعرض طرق وحملات النظافة لمنتزهات الغضا, ومعرض شهداء الواجب بالمنطقة, وجناح اعلام من عنيزة, وعدد من المعارض التي تحاكي التراث وما تتضمنه من مشغولات ومصنوعات أثرية وغيرها من الفعاليات التي تستهوي زوار المهرجان.

عقب ذلك توجه سموه للحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة حيث عزف السلام الملكي فور وصول سموه, تلا ذلك انطلقت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم, تلا ذلك كلمة سعيد القلادي عضو لجنة شباب عنيزة, الذي أشار من خلالها عن محتويات المهرجان بمشاركة 200 شاب وشابة, واحتواءه على أكثر من 63 فعالية يتضمنها معرض شهداء الواجب والمتضمن أسماء 200 شهيد من أبناء المنطقة, واعلام من عنيزة والذي يقدم من خلاله 170 شخصية ثقافية, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه, بعد ذلك دشن سموه منتدى عبدالرحمن البطحي الثقافي, تلا ذلك قدم أوبريت إنشادي, بعد ذلك دشن سموه كتاب “عين عنيزة” وكرم مؤلف الكتاب عبدالعزيز الخشيبان ومصور المحتوى الفوتغرافي للكتاب يوسف العقيلي, والمنفذ من قبل لجنة التنمية السياحية بالمحافظة.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم عن فخره واعتزازه بمثل هذه الفعاليات السياحية والأنشطة وما تحمله من نشاطات متنوعة مساهمة في تعزيز السياحة الشتوية, واستهدافها للزوار من كافة انحاء المملكة, مشيداً بمشاركة جمهورية مصر العربية بالمهرجان ومنطقتي حائل والشرقية, مثنياً سموه على الجهود المبذولة بقيادة محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم والمشرف على المهرجان يوسف الوهيب وكافة فريق العمل من خلال تقديم كل ابداع ونقلة نوعية معززة للسياحة بالمنطقة.

وأشاد سموه بما قدمته محافظة عنيزة من خلال تعزيز وتنمية منتزه الغضا والذي يسجل هم بمداد من نور عبر محافظتهم على هذه الشتلة وتعزيزها, متمنياً من كل مواطن ومواطنة يزور ويقضي أوقاتاً ممتعة فيه أن يحرص ويحافظ عليه مثل منزله, مشيراً سموه على أن هناك مناقشات متعددة لتطوير البنية الأساسية وتحويل قرية الغضا إلى مدينة الغضا السياحية لتكون مدينة دائمة لإقامة مثل هذه الفعاليات وتكون مزاراً ووجهة سياحية للمنطقة بشكل خاص والمملكة بشكل عام, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم العاملين والرعاة والجهات المشاركة وشركاء النجاح في مهرجان الغضا للثقافة والفنون.