“الراشد” يكشف عن 5 احتمالات تضع نظام المرشد “في مهب الريح” !

“الراشد” يكشف عن 5 احتمالات تضع نظام المرشد “في مهب الريح” !

أبرز المواد
آلية جديدة للقضاء على السلع المغشوشة وتقنين محلات «أبو ريالين»

آلية جديدة للقضاء على السلع المغشوشة وتقنين محلات «أبو ريالين»

أبرز المواد
إيران لن تستطيع إغلاق مضيق هرمز

إيران لن تستطيع إغلاق مضيق هرمز

أبرز المواد
هل تكون ليبيا مقبرة الأتراك كما كانت مقبرة للإيطاليين

هل تكون ليبيا مقبرة الأتراك كما كانت مقبرة للإيطاليين

أبرز المواد

آلية جديدة للقضاء على السلع المغشوشة وتقنين محلات «أبو ريالين»

آلية جديدة للقضاء على السلع المغشوشة وتقنين محلات «أبو ريالين»
http://almnatiq.net/?p=820704
المناطق_الرياض

تعتزم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس إدارج جميع المنتجات المعروضة بالأسواق في نظام “سابر ” لتسجيل الباركود الخاص بكل منتج منعاً للمنتجات المغشوشة والمقلدة .

وأكد محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي ، في لقاء معه بقناة “روتانا خليجيية” أمس الإثنين ، أن هذه الطريقة ستعظم من الرقابة على الأسواق ، والقضاء على المنتجات الرديئة .

كما أكد أن بعض المنتجات دخلت بالفعل في نظام ” سابر ” ، وسيتم إدراج باقي المنتجات وفقاً للوائح الفنية .

ولفت “القصبي ” إلى القضاء على المنتجات التي تباع بالأسواق تحت مسمى ” أبو ريالين ” ، و”أبو خمسة ريالات ” لأنها جميعاً مغشوشة ورديئة وتضر بالمستهلكين .

روابط ذات صلة

“الراشد” يكشف عن 5 احتمالات تضع نظام المرشد “في مهب الريح” !

“الراشد” يكشف عن 5 احتمالات تضع نظام المرشد “في مهب الريح” !
إيران لن تستطيع إغلاق مضيق هرمز

إيران لن تستطيع إغلاق مضيق هرمز
هل تكون ليبيا مقبرة الأتراك كما كانت مقبرة للإيطاليين

هل تكون ليبيا مقبرة الأتراك كما كانت مقبرة للإيطاليين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*