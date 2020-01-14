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مسنات الرياض في ضيافة القسم النسوي بمكتب مكافحة التسول 

مسنات الرياض في ضيافة القسم النسوي بمكتب مكافحة التسول 
http://almnatiq.net/?p=820726
المناطق_الرياض
استضاف القسم النسوي بمكتب مكافحة  التسول بالرياض مجموعة من الأمهات نزيلات دار الرعاية الاجتماعية للمسنات مع فريق إداري يضم مشرفات وأخصائيات ، وذلك بدعوة من المكتب في إطار التعاون والشراكات بين الدور والمراكز والمكاتب التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض .
وأقيم حفل مصغر بهذه المناسبه بدأ بجولة في مرافق المكتب بصحبة مديرته سلطانه العتيبي ، ثم فقراتٍ ترفيهية وضيافة في جو أسري مفعم بالمرح والبهجة ، خُتم بتقديم الهدايا للأمهات النزيلات.
يُذكر أن الفروع التابعة لعمل وتنمية منطقة الرياض بمختلف مسمياتها وتخصصاتها تنظم عبر ادارات البرامج والانشطه ، والمسؤولية الاجتماعية زيارات فيما بينها للمستفيدين من خدماتها ( من الجنسين ) بهدف تبادل الخبرات من جهة وإسعاد الفئات المشمولة بالرعاية وكسر روتين حياتهم ودمجهم بالمجتمع .

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