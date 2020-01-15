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استكشاف اليورانيوم والثوريوم بالمملكة.. الانطلاق نحو المرحلة الثانية

استكشاف اليورانيوم والثوريوم بالمملكة.. الانطلاق نحو المرحلة الثانية
http://almnatiq.net/?p=820746
المناطق - الرياض

أطلقت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ورشة عمل بعنوان «مراجعة التقارير النهائية لنتائج أعمال المرحلة الأولى من مشروع استكشاف خامات اليورانيوم والثوريوم بالمملكة والخطط للمرحلة الثانية»، بمقر المدينة في الرياض.

والورشة تهدف الورشة إلى تنفيذ المراجعة النهائية لجميع نتائج وأعمال المرحلة الأولى من مشروع استكشاف خامات اليورانيوم والثوريوم بالمملكة، وكذلك الاتفاق على جداول أعمال وخطط المرحلة الثانية للمشروع.

كما تهدف الورشة إلى مراجعة مخرجات المرحلة الأولى للمشروع والاطلاع على التقارير النهائية ومدى مطابقتها لـ«معيار جورك»، بما في ذلك تدقيق جداول الموارد المعدنية ومراجعة نظم توثيق البيانات، وسيتم خلال فترة انعقاد أعمال ورشة العمل دراسة توصيات نطاقات عمل المرحلة الثانية للمشروع، وكذلك التوصيات الخاصة بإدارة تثنية المعلومات والبيانات.

ومن المقرر أن تستعرض الورشة مراحل استكشاف خامات اليورانيوم في المملكة، والأثر الاقتصادي لها، والاحترازات البيئية خلال عمل دراسة الجدوى، وكذلك نظام الممارسة الإشعاعية في أعمال استكشافات اليورانيوم، وأحدث الأساليب العالمية المتبعة في تعدين اليورانيوم وتحديد مخزوناته.

كما تسلط الورشة الضوء على كيفية جذب الاستثمارات لعمل مراحل ما قبل دراسة الجدوى وكذلك الاعتبارات الخاصة بالبنية التحتية من ناحية الموقع والتسهيلات اللازمة خلال مراحل دراسة الجدوى.

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