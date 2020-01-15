ساكنة المولد الكهربائي: زوجي تركني.. وأنتظر وعود الحماية الاجتماعية

المناطق - الرياض

كشفت سيدة المولد الكهربائي التي تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي قصتها ، موضحة زوجها بعد أن تركها وأطفالها في الشارع غير قادرة على توفير الحاجات الخاصة لهم، كاشفة اعتمادها على مساعدات فاعلي الخير التي تنوعت بين بطانيات ومواد غذائية، بحسب “عكاظ”.

وقالت السيدة إنها لجأت إلى المولد الكهربائي للسكن، بعد أن عجزت عن توفير مبلغ تستطيع من خلاله أن تسكن في شقة تحميها وأطفالها من تقلبات الأجواء.

وأوضحت أن «الحماية الاجتماعية» تواصلت معها أمس الاثنين، بعد انتشار المقطع المصور عن حالتها، متمنية نظر جهات الاختصاص إلى وضعها، وإيواءها وأطفالها في مكان يحفظها من التشرد في الشوارع.

من جهته، أشار المواطن بندر الشهري مكتشف الحالة أنه أثناء وجوده في أحد محلات الحلاقة، دار حديث حول وجود سيدة وأطفالها في غرفة مولد كهربائي، مضيفاً «لم أصدق حتى اكتشفت الحالة بعيني، وتقدمت ببلاغ إلى مركز الحماية منذ تسعة أيام».

وقال «تم نقلها مؤقتاً إلى إحدى الشقق المفروشة عن طريق فاعل خير، ونتمنى تدخل الجهات المختصة وفاعلي الخير لتأمين سكنها، في ظل عدم وجود من يعولها».