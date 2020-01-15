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الحوثيون يطبقون عقوبة حلق الرأس الداعشية على شباب اليمن

الحوثيون يطبقون عقوبة حلق الرأس الداعشية على شباب اليمن
http://almnatiq.net/?p=820749
المناطق - وكالات

كشفت قناة العربية فى تقرير لها، عن حملة ميلشيات الحوثيين الانقلابية فى اليمن لملاحقة الشباب والأطفال بمناطق سيطرتها وحلق رؤوسهم، فيما أسمته حملة تعزيز الهوية الإيمانية، والتى تهدف إلى مصادرة حريتهم وحقوقهم الشخصية.

ونشرت قناة العربية، عبر تقريرها،” فيديو” لأحد قيادات المليشيات الحوثية خلال عاقبته مجموعة من الشباب والمراهقين، حيث قام بحلق رؤوس الشباب بماكينة حلاقة، بتهمة وقوقهم أمام مدرسة للبنات ومشاهدتهن خلال خروجهن.

وأوضح التقرير، أن تنظيم داعش الإرهابى استخدم نفس الطريقة كعقوبة، وهو ما تمارسه أيضا ميلشيات الحوثى فى شمال اليمن، والتى كانت قد أصدرت أيضا تعميا لصالونات الحلاقة يمنع ما اسمته:”قصات شعر الحلاقات الغربية”، حيث حذرت أصحاب الصالونات قص الشعر بصورة غير أخلاقية ومخالفة للعادات والتقاليد، كما داهمت أيضا محلات الملابس النسائية فى صنعاء ، كما أزالت أحزمة الخصر المرفقة بالعباءات وأحرقتها.

لم تكن المرة الأولى الذى يتخذ الحوثيين فى اليمن قرارات وممارسات مثل تنظيم داعش الإرهابى، حيث سبق وأنا أغلقت الكافيهات النسائية وأزالت الدمى البلاستيكية من واجهة المحلات.

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