الحكومة العراقية: لن نتراجع عن قرار إخراج القوات الأجنبية

الحكومة العراقية: لن نتراجع عن قرار إخراج القوات الأجنبية

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الحكومة العراقية: لن نتراجع عن قرار إخراج القوات الأجنبية

الحكومة العراقية: لن نتراجع عن قرار إخراج القوات الأجنبية
http://almnatiq.net/?p=820769
المناطق - وكالات

أعلنت الحكومة العراقية، أنها لن تتراجع عن قرارها بشأن إخراج القوات الأجنبية من البلاد، بعد الأزمة التي تصاعدت بين بغداد وواشنطن على خلفية مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإرهابي قاسم سليماني.

وقال وليام وردة، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، إن الحكومة “لن تتراجع عن قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية”، مؤكدا أنه “لا يوجد اتفاق مع الولايات المتحدة بهذا الشأن”.

وأضاف وردة في تصريح صحفي أن “بلاده لن توقع على اتفاق يتعلق بإبقاء القوات الأمريكية في العراق لمواصلة القتال ضد تنظيم داعش”.

وأكد أن “الحكومة العراقية ستدعم تصويت البرلمان الخاص بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد”، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وأوضح المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال العراقية، أنه “حتى هذه اللحظة، تلتزم الحكومة العراقية بتنفيذ قرار البرلمان العراقي”.

وينص قرار البرلمان العراقي الذي جاء عقب مقتل سليماني والمهندس على وجوب انسحاب القوات الأجنبية من العراق، بما فيها القوات الأمريكية.

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