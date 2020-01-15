احدث الأخبار

انتهاء تمرد الخرطوم.. واستعادة مقار المخابرات السودانية
أبرز المواد
 وزير الخارجية يصل إلى القاهرة
أبرز المواد
 مدفعية الجيش اليمني تقصف تعزيزات لمليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة مريس
أبرز المواد
 دراسة: النوم في النهار يسبب الجلطة!
أبرز المواد
 الأرصاد..انخفاض درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة بالمملكة
أبرز المواد
 الحوثيون يطبقون عقوبة حلق الرأس الداعشية على شباب اليمن
أبرز المواد
 قانونيات للنساء: احذرن ظلم ذوي القربى في التركة والوظيفة وتحمل المصاريف
أبرز المواد
 استكشاف اليورانيوم والثوريوم بالمملكة.. الانطلاق نحو المرحلة الثانية
أبرز المواد
 ساكنة المولد الكهربائي: زوجي تركني.. وأنتظر وعود الحماية الاجتماعية
أبرز المواد
 أعراض تنذر بنوبة قلبية
أبرز المواد
 تحذير طبي.. “استراحات الرياض” سبب في سمنة شبابها
أبرز المواد
 في مشاركة “أدبي جدة” في الحديقة الثقافية.. روائي: كتاب الروايات ليسو أبطالا
منطقة مكة المكرمة
انتهاء تمرد الخرطوم.. واستعادة مقار المخابرات السودانية

انتهاء تمرد الخرطوم.. واستعادة مقار المخابرات السودانية

أبرز المواد
وزير الخارجية يصل إلى القاهرة

وزير الخارجية يصل إلى القاهرة

أبرز المواد
مدفعية الجيش اليمني تقصف تعزيزات لمليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة مريس

مدفعية الجيش اليمني تقصف تعزيزات لمليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة مريس

أبرز المواد
دراسة: النوم في النهار يسبب الجلطة!

دراسة: النوم في النهار يسبب الجلطة!

أبرز المواد

دراسة: النوم في النهار يسبب الجلطة!

دراسة: النوم في النهار يسبب الجلطة!
http://almnatiq.net/?p=820778
المناطق - الرياض

توصل علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا في ووهان بالصين إلى استنتاج يفيد بأن الأشخاص الذين ينامون في النهار أو يغفون أكثر من تسع ساعات في الليل معرضون للإصابة بجلطة دماغية.

ويفيد موقع EurekAlert، بأن العلماء أجروا تجربة استمرت ست سنوات، شارك فيها 31.7 ألف شخص، لم يسبق أن أصيبوا بجلطة دماغية أو مشكلات صحية أخرى.

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجراه الباحثون، فإن 8% من المشتركين في التجربة كانوا ينامون 90 دقيقة وأكثر في النهار، و24% ينامون تسع ساعات وأكثر في اليوم، وقد ظهر أن هؤلاء أصيبوا بالجلطة الدماغية أكثر من الذين كانوا ينامون 7-8 ساعات في اليوم بنسبة 23%، في حين أن الذين ينامون ليلا ونهارا ارتفعت هذه النسبة إلى 85%.

وبحسب موقع «RT» نقلا عن وكالة “نوفوستي، فإن العالم الروسي ميخائيل بولويكتوف من أكاديمية سيتشينوف الطبية، قد دحض الوهم الشائع بأن النوم الطويل أيام العطل يعوض التعب والإرهاق وقلة النوم خلال الأسبوع.

ووفقا له قد يصبح النوم لفترة أطول في أيام العطل سببا للإصابة بأمراض خطيرة من بينها السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

روابط ذات صلة

انتهاء تمرد الخرطوم.. واستعادة مقار المخابرات السودانية

انتهاء تمرد الخرطوم.. واستعادة مقار المخابرات السودانية
وزير الخارجية يصل إلى القاهرة

وزير الخارجية يصل إلى القاهرة
مدفعية الجيش اليمني تقصف تعزيزات لمليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة مريس

مدفعية الجيش اليمني تقصف تعزيزات لمليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة مريس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*