3000 دعوى ضد رجل الأعمال معن الصانع أمام دائرة الإفلاس بالدمام

3000 دعوى ضد رجل الأعمال معن الصانع أمام دائرة الإفلاس بالدمام

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3000 دعوى ضد رجل الأعمال معن الصانع أمام دائرة الإفلاس بالدمام

3000 دعوى ضد رجل الأعمال معن الصانع أمام دائرة الإفلاس بالدمام
http://almnatiq.net/?p=820781
المناطق - الرياض

أفادت مصادر بأن “دائرة الإفلاس” بالمحكمة التجارية بالدمام تلقت 3000 دعوى، مقدمة من 54 بنكاً و29 شركة و2967 موظفاً، ضد رجل الأعمال معن الصانع، الذي تتجاوز ديونه 14 مليار ريال، وفقاً لـ”عكاظ”.

وكانت الجهات الأمنية، ألقت القبض على الصانع، لتخلفه عن تنفيذ حكم صادر عن دائرة التنفيذ المختصة بقضايا الدين المالي في المحكمة العامة بالخبر.

كما أصدرت المحكمة أمراً بمنعه من السفر، وإيقاف صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.

وسبق للمحكمة أن منعت الجهات الحكومية من التعامل مع الصانع، ووجهت بحجز ممتلكاته المالية، كما منعت المنشآت المالية من التعامل معه، وأمرته بالإفصاح عن أموال زوجته وأولاده ومَن تشير القرائن إلى أنه نقل الأموال إليه.

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