احدث الأخبار

أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس غرفة الشرقية وأعضاء لجنة المقاولات
المنطقة الشرقية
 تقنية طبية جديدة في مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج
منطقة الرياض
 جامعة الأمير محمد بن فهد تطلق برنامج القدرات العالمية للتعلم مدى الحياة
المنطقة الشرقية
 3000 دعوى ضد رجل الأعمال معن الصانع أمام دائرة الإفلاس بالدمام
أبرز المواد
 تركيا.. السلطات تشن حملة اعتقالات جديدة في صفوف الجيش
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة ينفّذ 30 حملة طبية تطوعية في 14 دولة خلال 2019
أبرز المواد
 الحكومة العراقية: لن نتراجع عن قرار إخراج القوات الأجنبية
أبرز المواد
 لبنان.. قطع طرقات واستعدادات لمسيرة “الإنذار الأخير”
أبرز المواد
 الرياض.. الإطاحة بعصابة نشل الحقائب النسائية وأموال المارة في الأسواق
أبرز المواد
 أسعار النفط تنخفض 0.20 %
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل حدا بمواطن قتل زوجته طعنا في جازان
أبرز المواد
 دراسة: الاهتمام بالفنون يطيل العمر
أبرز المواد
أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس غرفة الشرقية وأعضاء لجنة المقاولات

أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس غرفة الشرقية وأعضاء لجنة المقاولات

المنطقة الشرقية
تقنية طبية جديدة في مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج

تقنية طبية جديدة في مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج

منطقة الرياض
جامعة الأمير محمد بن فهد تطلق برنامج القدرات العالمية للتعلم مدى الحياة

جامعة الأمير محمد بن فهد تطلق برنامج القدرات العالمية للتعلم مدى الحياة

المنطقة الشرقية
3000 دعوى ضد رجل الأعمال معن الصانع أمام دائرة الإفلاس بالدمام

3000 دعوى ضد رجل الأعمال معن الصانع أمام دائرة الإفلاس بالدمام

أبرز المواد

تقنية طبية جديدة في مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج

تقنية طبية جديدة في مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج
http://almnatiq.net/?p=820785
المناطق -اشرف العصيمي

أعلن مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج عن بدء علاج الأسنان تحت التخدير العام بعد توفر وحدة اسنان متنقلة حيث تمكن هذه التقنية من تقديم علاج كامل للأسنان تحت التخدير العام و الذي يتضمن إزالة الجير و حشوات الأسنان و علاج جذور و أعصاب الأسنان و تلبيسات الأسنان اللبنية .
وتساهم هذه التقنية في علاج علاج العديد من الحالات التي لايمكن علاجها في العيادات الخارجية كمرضى التوحد و بعض حالات الصرع و متلازمة داون و التأخر العقلي وكذلك الأطفال غير المتعاونين في العيادة.

روابط ذات صلة

مسنات الرياض في ضيافة القسم النسوي بمكتب مكافحة التسول 

مسنات الرياض في ضيافة القسم النسوي بمكتب مكافحة التسول 
“هيئة الاتصالات” تصدر غرامات بأكثر من (6) ملايين ريال على مخالفي نظام الاتصالات

“هيئة الاتصالات” تصدر غرامات بأكثر من (6) ملايين ريال على مخالفي نظام الاتصالات
برنامج البناء المستدام يقدم فرص واعدة للمهندسين السعوديين

برنامج البناء المستدام يقدم فرص واعدة للمهندسين السعوديين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*