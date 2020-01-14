تقنية طبية جديدة في مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج

المناطق -اشرف العصيمي

أعلن مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج عن بدء علاج الأسنان تحت التخدير العام بعد توفر وحدة اسنان متنقلة حيث تمكن هذه التقنية من تقديم علاج كامل للأسنان تحت التخدير العام و الذي يتضمن إزالة الجير و حشوات الأسنان و علاج جذور و أعصاب الأسنان و تلبيسات الأسنان اللبنية .

وتساهم هذه التقنية في علاج علاج العديد من الحالات التي لايمكن علاجها في العيادات الخارجية كمرضى التوحد و بعض حالات الصرع و متلازمة داون و التأخر العقلي وكذلك الأطفال غير المتعاونين في العيادة.