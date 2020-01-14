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أمير الشرقية يؤكد على أهمية العمل الخليجي المشترك .. وضرورة الاستفادة من استضافة المملكة لقمة العشرين

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أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس غرفة الشرقية وأعضاء لجنة المقاولات

أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس غرفة الشرقية وأعضاء لجنة المقاولات

المنطقة الشرقية

أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس غرفة الشرقية وأعضاء لجنة المقاولات

أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس غرفة الشرقية وأعضاء لجنة المقاولات
http://almnatiq.net/?p=820786
الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية الأستاذ عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، ورئيس لجنة المقاولات حمد الحماد، وأعضاء اللجنة.

واطلع سموه على ملخص لتوصيات منتدى المقاولات 2019، والذي نظمته الغرفة في شهر ديسمبر الماضي، مؤكداً أهمية هذا القطاع في ظل ما رسمته رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله-، مبيناً أن قطاع المقاولات يشهد تطورات متسارعة، والفرص واعدة أمام هذا القطاع، لا سيما في ظل المشروعات التنموية العملاقة التي تشهدها المنطقة الشرقية والمملكة عموماً، والاعتمادات الحكومية لهذه المشروعات ستسهم في تنمية قطاع المقاولات، سواءً كانت في قطاعات البنية التحية أو مشروعات الصيانة والتشغيل، وحتى مشروعات الإسكان، موضحاً سموه أهمية التكاملية بين مختلف اللجان واسهام ذلك في تحقيق الأهداف والغايات المنشود، مشيراً لدور الدراسات في فهم أعمق وأدق للقطاع، متمنياً سموه للجنة ومنسوبيها التوفيق للارتقاء بقطاع المقاولات وتطويره.

من جهته ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، دعم واهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية لأنشطة وأعمال الغرفة، وتشريف سموه ورعايته لنسخة المنتدى للعام الماضي، الذي حظي بمشاركة فاعلة من مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، مؤكداً أن العمل على تطوير قطاع المقاولات، هو جزء من أهداف واستراتيجيات الغرفة، وعملها نحو تحقيق رؤية المملكة، مبيناً أن كلمات سموه التوجيهية وتأكيده على أهمية قطاع المقاولات، يحفز الغرفة لعمل المزيد نحو تطوير وتمكين هذا القطاع.

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