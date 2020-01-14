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بلدية وسط الدمام تتلف 4 اطنان من المواد الغذائية الغير صالحة

بلدية وسط الدمام تتلف 4 اطنان من المواد الغذائية الغير صالحة
http://almnatiq.net/?p=820787
الدمام - المناطق

أتلفت بلدية وسط الدمام اربعة طن من الأغذية وذلك بسبب نشوب حريق في أحد المستودعات الغذائية .

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس/ عبدالله سند الشمري أن البلدية باشرت بلاغ من مركز الطوارئ 940 وارد من الدفاع المدني يفيد بوجود نشوب حريق في أحد المستودعات الغذائية في حي الرابية بالدمام ، حيث قام مراقبي البلدية بمباشرة البلاغ وحصر وإتلاف 4 طن من الأغذية والمخللات التي لم تعد صالحة للإستخدام بسبب تأثرها من الحريق وحفاظاً على صحة المستهلكين.

وقدم ” الشمري ” شكره لإدارة الدفاع المدني لتعاونهم مع البلدية مؤكداً بأن البلدية تولي إهتماماً خاصهً بصحة المواطنين.

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