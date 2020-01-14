احدث الأخبار

أمير الشرقية يؤكد على أهمية العمل الخليجي المشترك .. وضرورة الاستفادة من استضافة المملكة لقمة العشرين
المنطقة الشرقية
 نجاح 460 عملية تكميم وتغير مسار بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 بلدية وسط الدمام تتلف 4 اطنان من المواد الغذائية الغير صالحة
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس غرفة الشرقية وأعضاء لجنة المقاولات
المنطقة الشرقية
 تقنية طبية جديدة في مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج
منطقة الرياض
 جامعة الأمير محمد بن فهد تطلق برنامج القدرات العالمية للتعلم مدى الحياة
المنطقة الشرقية
 3000 دعوى ضد رجل الأعمال معن الصانع أمام دائرة الإفلاس بالدمام
أبرز المواد
 تركيا.. السلطات تشن حملة اعتقالات جديدة في صفوف الجيش
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة ينفّذ 30 حملة طبية تطوعية في 14 دولة خلال 2019
أبرز المواد
 الحكومة العراقية: لن نتراجع عن قرار إخراج القوات الأجنبية
أبرز المواد
 لبنان.. قطع طرقات واستعدادات لمسيرة “الإنذار الأخير”
أبرز المواد
 الرياض.. الإطاحة بعصابة نشل الحقائب النسائية وأموال المارة في الأسواق
أبرز المواد
أمير الشرقية يؤكد على أهمية العمل الخليجي المشترك .. وضرورة الاستفادة من استضافة المملكة لقمة العشرين

أمير الشرقية يؤكد على أهمية العمل الخليجي المشترك .. وضرورة الاستفادة من استضافة المملكة لقمة العشرين

المنطقة الشرقية
نجاح 460 عملية تكميم وتغير مسار بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن

نجاح 460 عملية تكميم وتغير مسار بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن

المنطقة الشرقية
بلدية وسط الدمام تتلف 4 اطنان من المواد الغذائية الغير صالحة

بلدية وسط الدمام تتلف 4 اطنان من المواد الغذائية الغير صالحة

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس غرفة الشرقية وأعضاء لجنة المقاولات

أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس غرفة الشرقية وأعضاء لجنة المقاولات

المنطقة الشرقية

نجاح 460 عملية تكميم وتغير مسار بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن

نجاح 460 عملية تكميم وتغير مسار بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=820788
حفر الباطن - عبدالله السعيدي

نجح الفريق الطبي بوحدة جراحة وعلاج السمنة والمناظير بمستشفى الملك خالد بإجراء 460 عملية تكميم وتغيير مسار واستفاد من الخدمات العلاجية والتغذية 1567 مستفيد لعام 2019م حيث يخضع جميع مرضى السمنة لعدة مراحل من خلال تحويلهم إلى عيادة التغذية لوضع خطة تناسب (الوزن والكتلة) وبعد المتابعة المستمرة يتم إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية وبعد ذلك يتم تحديد الإجراء المناسب لجراحة السمنة من قبل الفريق الطبي التي تشمل عمليات التكميم، أو عمليات تحويل المسار وقبل مغادرة المريض يقوم اخصائي التغذية بعمل خطة علاجية مع متابعة الحالات وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة ومن ثم متابعتهم في العيادات الخارجية. والجدير بالذكر أنه لم تسجل أي مضاعفات تذكر.

روابط ذات صلة

أمير الشرقية يؤكد على أهمية العمل الخليجي المشترك .. وضرورة الاستفادة من استضافة المملكة لقمة العشرين

أمير الشرقية يؤكد على أهمية العمل الخليجي المشترك .. وضرورة الاستفادة من استضافة المملكة لقمة العشرين
بلدية وسط الدمام تتلف 4 اطنان من المواد الغذائية الغير صالحة

بلدية وسط الدمام تتلف 4 اطنان من المواد الغذائية الغير صالحة
أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس غرفة الشرقية وأعضاء لجنة المقاولات

أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس غرفة الشرقية وأعضاء لجنة المقاولات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*