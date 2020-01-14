نجاح 460 عملية تكميم وتغير مسار بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

نجح الفريق الطبي بوحدة جراحة وعلاج السمنة والمناظير بمستشفى الملك خالد بإجراء 460 عملية تكميم وتغيير مسار واستفاد من الخدمات العلاجية والتغذية 1567 مستفيد لعام 2019م حيث يخضع جميع مرضى السمنة لعدة مراحل من خلال تحويلهم إلى عيادة التغذية لوضع خطة تناسب (الوزن والكتلة) وبعد المتابعة المستمرة يتم إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية وبعد ذلك يتم تحديد الإجراء المناسب لجراحة السمنة من قبل الفريق الطبي التي تشمل عمليات التكميم، أو عمليات تحويل المسار وقبل مغادرة المريض يقوم اخصائي التغذية بعمل خطة علاجية مع متابعة الحالات وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة ومن ثم متابعتهم في العيادات الخارجية. والجدير بالذكر أنه لم تسجل أي مضاعفات تذكر.