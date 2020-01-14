أمير الشرقية يؤكد على أهمية العمل الخليجي المشترك .. وضرورة الاستفادة من استضافة المملكة لقمة العشرين

الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، بمناسبة تعيينه مؤخراً.

ونوه سموه بما توليه قيادة المملكة ممثلةً في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- على تطوير وتحفيز العمل الخليجي المشترك، مبيناً سموه أهمية مواصلة العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، والعمل نحو إيجاد قاعدة صلبة للعمل الخليجي الاقتصادي المشترك، مشيراً لأهمية الاستفادة من استضافة المملكة لقمة دول العشرين، وإبراز الفرص الاقتصادية التي تحظى بها دول الخليج، متمنياً سموه للدكتور المشاري التوفيق في مهام عمله.

من جهته عبر أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود المشاري، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على كلماته وتحفيزه لأعمال ونشاطات الاتحاد، مبيناً أن الاتحاد يشرف بهذا الدعم والتحفيز من سموه، مؤكداً أن الاتحاد حريص على تطوير أعماله، وإيجاد قاعدة للعمل الخليجي المشترك اقتصادياً.