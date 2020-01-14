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خادم الحرمين الشريفين يصدر أمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10 رمضان 1441هـ ونهاية العام الدراسي 21 / رمضان

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خادم الحرمين الشريفين يصدر أمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10 رمضان 1441هـ ونهاية العام الدراسي 21 / رمضان

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10 رمضان 1441هـ ونهاية العام الدراسي 21 / رمضان
http://almnatiq.net/?p=820823
المناطق - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً كريماً بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات؛ لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10 / 9 / 1441 هـ الموافق 3 / 5 / 2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21 / 9 / 1441 هـ الموافق 14 / 5 / 2020م .
وأوضح معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ على تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام؛ تعكس اهتمامه – رعاه الله ـ بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي، مشيراً إلى حرص خادم الحرمين الشريفين في أن يكون للقرار أثر إيجابي على نتائج التعليم ومستوى الأداء في الاختبارات، من دون أن يكون هناك فترة توقف للدراسة في شهر رمضان ثم العودة للاختبارات بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وقال معاليه “إن الوزارة درست مبررات ومكتسبات تقديم الاختبارات، وأعدت تقارير ميدانية في ذلك، وأظهرت المصلحة على الأصعدة كافة أهمية تقديمها، وبناءً عليه تم الرفع إلى المقام الكريم للموافقة عليها”.
وأشار معالي وزير التعليم إلى أن قرار تقديم الاختبارات سيسهم في انتظام العملية التعليمية من دون فاصل، ويحقق مكتسبات تعليمية وتربوية ونفسية واجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ويمنحهم فرصة الاستمرار في مسيرتهم العلمية، والاستعداد للاختبارات بشكل أفضل، مؤكداً أن مصلحة الطالب والطالبة هي ما تسعى إليه الوزارة، وتعمل عليه، وقال ” إننا جميعاً مستأمنون ومكلفون من ولي الأمر لتحقيقها”، منوهاً باستعداد الوزارة للتعديلات والتنظيمات كافة ذات العلاقة بتطبيق القرار.

وأفاد الدكتور آل الشيخ أن بداية اختبارات الدور الثاني في المرحلة الابتدائية ستبدأ يوم الاثنين 18 / 9 / 1441هـ، وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع مدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية يوم الخميس 21 / 9 / 1441هـ، كما ستبدأ اختبارات الدور الثاني في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الثلاثاء 10 / 10 / 1441هـ، وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين الإدارية والتعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 19 / 10 / 1441هـ، وعودة الهيئتين الإدارية والتعليمية في جميع المراحل الدراسية (عدا المعلمين الممارسين للتدريس) يوم الأحد 26 / 12 / 1441هـ، وعودة جميع المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 4 / 1 / 1442هـ، وبداية العام الدراسي الجديد 1442هـ يوم الأحد 11 / محرم.

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