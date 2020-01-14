شخصية إيرانية تطالب قطر بطرد القوات الأمريكية قبل أن تستهدفها إيران

المناطق - يوسف المطيري

نقلت “وكالة آنا” الإيرانية اليوم تصريحاً لمدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية أمير موسوي يطالب الدوحة بطرد القوات الأمريكية من أراضيها، مهددًا بأن بلاده قد تستهدف قاعدة العديد الأمريكية في قطر؟

وشدد موسوي أن زيارة أمير قطر تميم بن حمد لإيراني تأتي في سبيل توضيح موقف قطر من استخدام القوات الأمريكية لقاعدة العديد في استهداف الإرهابيين “قاسم سليماني” و”أبو مهدي المهندس” في بغداد في وقت سابق.

وحسب تصريح موسوي فإن أمير قطر قد وعد المرشد الإيراني “علي خامنئي” بإغلاق القاعدة التي انطلقت منها الطائرة التي استهدفت موكب سليماني.

الجدير بالذكر أن أمير موسوي الحرسي السابق كان قد خرج على شاشة قناة الجزيرة القطرية قبل أيام.