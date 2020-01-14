دبلوماسي إيراني: أمير قطر قلق على حماية بلاده لذا جاء إلى إيران لمنع الحرب

المناطق - يوسف المطيري

قال الدبلوماسي الإيراني السابق “فريدون مجلسي”: إن “قطر قلقة حول بقاءها وحماية نفسها، وأميرها جاء إلى إيران راجيًا بأن تمتنع عن الحرب وألا تجعل دولته ساحة صراع” وفقاً لوكالة برنا الإيرانية.

وتابع مجلسي إن قطر بلد صغير لا تستطيع حماية نفسها ولهذا أنشئت قاعدة العديد الأمريكية على أرضها ولذلك هي تستضيف قوات أمريكية على أرضها.

وأردف أن تواجد هذه القوات قاد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لزيارة إيران يرجوها أن تخفف حدة الصراع والأ تجعل بلاده الصغيرة مسرحاً للصراع الإيراني الأمريكي.