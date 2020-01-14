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أمير تبوك يستقبل مشرف التعداد السكاني بالمنطقة

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أمير تبوك يستقبل مشرف التعداد السكاني بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل مشرف التعداد السكاني بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=820842
المناطق - تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، مشرف التعداد السكاني بمنطقة تبوك محمد بن عبدالعزيز الحمد وأعضاء فريق التعداد السكاني بالمنطقة.
وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع واطلع سموه  على خطة تعداد السعودية    2020 م  في المنطقة وأخر الاستعدادات التي سيتم تنفيذها لإعمال التعداد بمدن ومحافظات المنطقة،
مشيداً سموه بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء في تقديم بيانات وإحصاءات محدثه لكافة الجهات الحكومية .
مؤكداً سموه على دعم جميع أعمال فريق التعداد السكاني من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح أعمالهم
ونوه سمو أمير المنطقة بتوجيهات وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، الداعمة لتحقيق التنمية الشاملة، التي ترتكز على الإحصاء.
متمنيا سموه التوفيق والسداد لفريق التعداد في مهمتهم الوطنية.
من جهته أعرب الحمد  باسمه ونيابة عن الفريق المكلف بالتعداد في منطقة تبوك عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على حسن الاستقبال وما حظي به الفريق من دعم وتوجيهات من سموه التي تؤكد على أهمية التعداد ومخرجاته التي تعود بالنفع والفائدة على تنمية الوطن .

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