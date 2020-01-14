المشاركين في تنظيم وتغطية رالي داكار السعودية 2020 يزورون متحف الصادرية

وادي الدواسر – مبارك الدوسري

زار عددٍ من المشاركين والمُنظمين وقنوات التلفزة المشاركين بالمرحلة الثامنة من رالي داكار السعودية 2020 يوم امس” متحف الصادرية التراثي ” بمحافظة وادي الدواسر.

وأكد عددٍ من الزوار على أهمية المحافظة على التراث والمقتنيات الشعبية باعتبارها مرآة لثقافة الوطن وتوثيق لحياة الأجداد ونبراس يُنير طريق الأبناء .

وأشاروا إلى حرص قيادة المملكة بالاهتمام بالتراث الشعبي، ودعمها للجهات والأنشطة التي تُعنى بإحيائه، وذلك من منطلق المحافظة على أصالة كل جزء من المملكة وإبراز هويتها وإيجاد شخصية وهوية وطنية متميزة لأبناء المملكة.

وبارك عددٍ من المواطنين السعوديين المشاركين في التنظيم وفي تغطية السباق إعلامياً بالخطوات التي تقوم بها الجهات المختصة لخدمة التراث، والذي يتسق مع رؤية المملكة، حيث اعتمدت قطاعات السياحة والتراث الوطني كأحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .