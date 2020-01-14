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ندى السماعيل مديرا عاما لتعليم جدة

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أول امرأة تتولى منصب «مدير تعليم»..

ندى السماعيل مديرا عاما لتعليم جدة

ندى السماعيل مديرا عاما لتعليم جدة
http://almnatiq.net/?p=820848
المناطق - متابعات

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تعيين ندى بنت صالح السماعيل على وظيفة مدير عام تعليم جدة بالمرتبة الرابعة عشرة.

ويأتي تعيين ندى السماعيل كأول امرأة مديراً عاماً للتعليم تتولى هذ المنصب، وهي مديرة مدربة وخبيرة وتربوية، حيث شغلت منصب مدير عام الطفولة المبكرة في وزارة التعليم، كما أنها تدير 8 مشاريع خاصة بالتوسع في الطفولة المبكرة.

وخلال عملها في وزارة التعليم، عملت معلمة، ومشرفة تربوية، ورئيسة قسم، ومساعدة للشؤون المدرسية، ومشرفة عموم في ديوان الوزارة.

كما شاركت في العديد من اللقاءات والمؤتمرات والندوات المحلية والدولية، كما اتبعت عدة دورات تدريبية داخل المملكة وخارجها.

السماعيل، لها العديد من البحوث وأوراق العمل، كما شاركت في إعداد كتاب “جداريات التفوق لمدير المدرسة”، إضافة إلى مشاركتها في تحكيم كتاب “معايير تعليم اللغة العربية في الصفوف الأولية”، التابع لـ”المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج”.

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