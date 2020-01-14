محافظ تيماء ومدير فرع الإسكان يسلمان عددًا من الوحدات السكنية لمستفيدين الإسكان بتيماء

سلّم محافظ تيماء سعد نايف السديري بحضور مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة تبوك المهندس اسماعيل المسعودي اليوم عدداً من الوحدات السكنية للمواطنين المستفيدين في مشروع إسكان تيماء .

وقد اطلع المحافظ على مكونات الفيلا من الداخل و المشتملة على ٣ غرف بالدور الأرضي و ٣ غرف بالدول الأول بالإضافة الى المرافق التابعة لها

فيما أبدي عدد من المستفيدين شكرهم للقيادة لتمكينهم من الحصول على منزل العمر .

الجدير بالذكر ان مشروع إسكان تيماء مكون من ٣٨٨ فيلًا جاهزة بالإضافة إلى مسجدين يتسع الاول إلى ١٥٠٠ مصلي والآخر لـ ٥٠٠ مصلي ومدرستين للبنات والبنين ومرافق عامة وحدائق .