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محافظ تيماء ومدير فرع الإسكان يسلمان عددًا من الوحدات السكنية لمستفيدين الإسكان بتيماء

محافظ تيماء ومدير فرع الإسكان يسلمان عددًا من الوحدات السكنية لمستفيدين الإسكان بتيماء

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محافظ تيماء ومدير فرع الإسكان يسلمان عددًا من الوحدات السكنية لمستفيدين الإسكان بتيماء

محافظ تيماء ومدير فرع الإسكان يسلمان عددًا من الوحدات السكنية لمستفيدين الإسكان بتيماء
http://almnatiq.net/?p=820851
سلّم محافظ تيماء سعد نايف السديري بحضور مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة تبوك المهندس اسماعيل المسعودي اليوم عدداً من الوحدات السكنية للمواطنين المستفيدين في مشروع إسكان تيماء .
وقد اطلع المحافظ على مكونات الفيلا من الداخل و المشتملة على ٣ غرف بالدور الأرضي و ٣ غرف بالدول الأول بالإضافة الى المرافق التابعة لها
فيما أبدي عدد من المستفيدين شكرهم للقيادة لتمكينهم من الحصول على منزل العمر .
الجدير بالذكر ان مشروع إسكان تيماء مكون من ٣٨٨ فيلًا جاهزة بالإضافة إلى مسجدين يتسع الاول إلى ١٥٠٠ مصلي والآخر لـ ٥٠٠ مصلي ومدرستين للبنات والبنين ومرافق عامة وحدائق .

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