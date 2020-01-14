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نائب أمير منطقة الجوف يلتقي مدير خدمات المياه بالمنطقة

نائب أمير منطقة الجوف يلتقي مدير خدمات المياه بالمنطقة

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محافظ تيماء يلتقي مدير فرع وزارة الإسكان بتبوك

محافظ تيماء يلتقي مدير فرع وزارة الإسكان بتبوك

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نائب أمير منطقة الجوف يلتقي مدير خدمات المياه بالمنطقة

نائب أمير منطقة الجوف يلتقي مدير خدمات المياه بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=820858
المناطق - الجوف
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبة بديوان الإمارة اليوم، مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالعزيز بن محمد الطويرب.
واستعرض المهندس الطويرب لسموه خلال اللقاء مشاريع المياه بالمنطقة والخدمات المقدمة للمواطنين.
كما ناقش سموه تنفيذ شبكات المياه للتجمعات السكانية بمحافظة طبرجل أثر جولة سموه التفقدية على المحافظة خلال الأسبوع الماضي ، موجهًا سموه بعقد لقاء يوم غد مع اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع بالمنطقة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحصر المواقع التي يتوفر بها مخططات تنظيمية معتمدة ، والرفع لسموه بتوصيات الاجتماع .

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