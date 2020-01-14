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أمير منطقة الرياض يقدم العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد – رحمه الله –

أمير منطقة الرياض يقدم العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد – رحمه الله –
http://almnatiq.net/?p=820862
المناطق - الرياض
قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بزيارة صباح اليوم, لسفارة سلطنة عمان بالرياض قدم خلالها العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد – رحمه الله-.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر السفارة نائب رئيس بعثة سفارة سلطنة عمان بالمملكة الوزير المفوض سيف بن ناصر البداعي وعدد من مسؤولين السفارة.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
من جهته أعرب نائب رئيس بعثة سفارة سلطنة عمان بالمملكة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على مشاعره الطيبة, داعياً الله للفقيد الرحمة والمغفرة.
وفي ختام الزيارة دوّن سموه كلمة في سجل السفارة جاء فيها : أتقدم بأحر التعازي والمواساة الى شعب عمان الشقيق في فقيد الأمة العربية والإسلامية السلطان قابوس بن سعيد رجل الحكمة ولنا في خلفه السلوان وأن يكون جلالته خير من يؤدي الأمانة مقتدياً بمسيرة الفقيد , وأقدم العزاء لجلالة السلطان هيثم , حفظ الله عمان والمملكة العربية السعودية لتكون دائماً منارة إشعاع تفيد الجميع بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجلالة السلطان هيثم بن طارق.

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