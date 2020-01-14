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إعلان نتائج القبول النهائي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات في عدد من الرتب العسكرية رجال

إعلان نتائج القبول النهائي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات في عدد من الرتب العسكرية رجال
http://almnatiq.net/?p=820876
المناطق - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب ـ عريف ـ جندي أول ـ جندي) للرجال.
ودعت الإدارة إلى زيارة موقعها الالكتروني لمعرفة نتيجة القبول النهائي والمتطلبات عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) www.jobs.sa.

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