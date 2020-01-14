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23 شاباً يقلعون عن التدخين في أول أيام مهرجان ربيع القنفذة

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23 شاباً يقلعون عن التدخين في أول أيام مهرجان ربيع القنفذة

23 شاباً يقلعون عن التدخين في أول أيام مهرجان ربيع القنفذة
http://almnatiq.net/?p=820891
مكة - عادل الزهراني

تأثراً بمجسم الرئة المسرطنة التي عرضتها جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات ضمن مهرجان (ربيع القنفذة أدفى) أعلن 23 شاباً اقلاعهم عن التدخين ورغبتهم في الانضمام لعيادات الجمعية لأجل تلقي العلاج.
وذكر مدير جمعية كفى بالقنفذة الأستاذ حمزه الحليسي أن معرض الجمعية لقي اقبالاً كبيراُ من الزوار والذين لفت انتباههم مجسم الرئة المصابة بالسرطان مقارنة بالرئة السليمة حيث بدؤوا يستفسرون عن أضرارا السجائر وكيفية التخلص منها والتحصين من الانتكاسة.
وأبان الحليسي أن معرض كفى قدّم للزوار خدمة جهاز فحص نسبة الكربون بالجسم وعلاج حبوب تشامبكس ولصقات نيكوتينيل وذلك بالتعاون مع برنامج مكافحة التدخين بالصحة العامة بالقنفذة ، مشيراً أن أكثر من 200 شخص من كلا الجنسين زاروا المعرض للتعرف عن قرب عن أضرار التبغ ومشتقاته.
وشكر الحليسي الجهات المنظمة والراعية لمهرجان ( ربيع القنفذة أدفى ) كونه كان فرصة للالتقاء بالزوار لتوعيتهم وتثقيفهم بالآفات.

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