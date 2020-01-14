محافظ حفرالباطن يدشن ملتقى (إرادة وريادة) بغرفة حفرالباطن

حفرالباطن - عبدالله السعيدي

دشن سمو محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود مساء اليوم الثلاثاء (14 يناير 2020) فعاليات ملتقى (إرادة وريادة)الذي تنظمه غرفة حفرالباطن ممثلة بلجنة ريادة الاعمال، في مقرالغرفة بحضوررئيس مجلس إدارة غرفة حفرالباطن الاستاذ رفيدان بن دمخ المطيري وعدد من اعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي اللجان القطاعية وجمع غفير من رجال وسيّدات الأعمال بالمحافظة، والذي يستمر خلال الفترة من (14 – 16 يناير 2020م)، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجهات تمويليه مهتمه بقطاع الأعمال.

وتجول سمو الامير منصورعلى اجنحة المعرض المصاحبة للملتقى واستمع لشرح مفصل عن انشطة الجهات المشاركة، كما شارك سموه في احد الورش المتخصصة في قطاع الأعمال وحث المشاركين فيها على توسيع آفاق عملهم بما يحقق ويتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 ، ثم كرم سموه المشاركين والداعمين للملتقى.

وشكر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحفرالباطن الاستاذ رفيدان بن دمخ المطيري سمو محافظ حفرالباطن على رعايته للمتلقى ودعمه الكبير لسير أعمال الغرفة بشكل عام ولجنة ريادة الأعمال بشكل خاص، مؤكدا أن اعضاء لجنة ريادة الأعمال حريصين كل الحرص على نجاح الملتقى وان يحقق المامؤل من إقامته وأن الغرفة ممثلة في لجنة ريادة الأعمال تسعى بشكل مستمر لتنمية وتطوير قطاع ريادة الأعمال لدعم فرص التوطين والاتجاه نحو اقتصاد مزدهر، والارتقاء بثقافة العمل الحر من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة وأسس بناء المشاريع الصحيحة وخيارات التمويل المناسبة، مضيفا أن غرفة حفرالباطن تحرص كل الحرص على الاهتمام بدعم التوجهات الوطنية لدعم الاقتصاد الوطني ومساعدة رواد ورائدات الأعمال من أبناء وبنات الوطن من خلال اقامة الملتقيات والبرامج التي تساهم في رفع الإثراء الاقتصادي والمعرفي للمستفيدين منه.

وبدوره أعرب عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة ريادة الأعمال الأستاذ سلمان العقيل عن بالغ الشكر لسمو محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود على رعايته للملتقى، وأكد على أهمية الملتقى الذي يأتي من أجل المساهمة في تنمية وتطوير وتوجيه ودعم قطاع الأعمال ومساعدتها في التغلب على المعوقات وكذلك ثقافة العمل الحر، مؤكدا أن الملتقى يقام تحت شعار شباب طموح يتحدى كل الظروف، يسعى لإتاحة الفرصة للمجتمع الاقتصادي والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال للتعرف على منتجات وخدمات مشاريع الشباب والشابات ودعمها، حتى تكون هناك منشآت مؤهلة للمنافسة داخلياً وخارجياً، بالإضافة الى تثقيف شباب وشابات الأعمال من خلال الأنشطة المختلفة التي سوف تُقدم في المعرض، وتحث الشباب والشابات على طرح أفكارهم وأخذ زمام المبادرة فيها، وتسليط الضوء على بعض التجارب الشابة الناجحة للإستفادة منها، والتعرف على ما تقدمه الجهات الممولة والداعمة لمشاريع شباب و شابات الأعمال.

مضيفا أن ملتقى إرادة وريادة يركز على 3 محاور هي التجارب الناجحة في المشاريع الشبابية الريادية داخل وخارج المحافظة بهدف الاستفادة والإلهام للمشاريع القائمة والجديدة، وكذلك تأسيس المشاريع وتطويرها من خلال المساهمة في تأسيس منشات صغيرة ومتوسطة وتأسيس ثقافة وممارسات جديدة للمشاريع القائمة بهدف تنميتها، إما المحور الثالث فرص التمويل من خلال تقديم حلول تمويل ذاتية وفرص تمويل من القطاع الحكومية والخاص للمنشات الصغيرة والمتوسطة الجديدة.