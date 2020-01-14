الجبير يستقبل سفير المملكة المتحدة بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة

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استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في الوزارة اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمن كوليس، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

وأعرب معاليه عن تقديره للجهود التي بذلها السفير في توثيق علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.