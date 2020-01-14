الدوسري والمري يكسبان تحدي نخبتي الشقح والمجاهيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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كسب هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري المواجهة التي جمعته مع موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى وجها لوجه في مسابقة (20 نخبة النخبة) لون الشقح التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد.

وفي ذات المسابقة بفئة المجاهيم، خطف السعودي حمد عوضه علي المري المركز الأول بعد منافسة شرسة مع الثنائي الأماراتي محمد صالح مجرن العامري وسيف محسن بن حفيظ المزروعي.

وبهذان اللقبان يكون حمد عوضه علي المري وهادي عبدالله عبدالهادي الدوسري قد أضافا لقب نخبة النخبة للقبيهما الغاليين “بيرق المؤسس” و”سيف الملك” لوني المجاهيم والشقح على التوالي.

يذكر أن مسابقة (20 نخبة النخبة) تم إقرارها في النسخة الحالية لأول مرة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وتتمثل آليتها في قيام المالك بترقيم أبله من 1 إلى 20 حسب الأجمل فالأجمل وتوضع كل فردية بحسب الرقم في حظائر مخصصة وتوضع معها فرديات المنافس الآخر التي تحمل ذات الرقم ، لتكون فردية المشارك التي تحمل رقم 1 مع الفردية التي تحمل نفس الرقم من المتسابق الآخر والفرديتان في شبك واحد، ويكون التحكيم وفق المستويات والتقييم بدرجات متفاوتة ومختلفة للمجموعة وتبدأ بأعلى درجات من الرقم واحد وتقل تنازلياً حتى الوصول لرقم 20 ، ومن يجمع أفضل تقييم يفوز بجائزة نخبة النخبة.

