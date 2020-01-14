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سقوط طائرة مقاتلة مصرية أثناء التدريبات واستشهاد قائدها

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سقوط طائرة مقاتلة مصرية أثناء التدريبات واستشهاد قائدها

http://almnatiq.net/?p=820915

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مقاتلة في إحدى مناطق التدريب ومقتل قائدها.

وقال المتحدث في بيان مقتضب على الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك “فى إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم 2020/1/14 سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب مما أسفر عن استشهاد قائدها ويجري تحديد سبب سقوط الطائرة” دون مزيد من التفاصيل.

وكان المتحدث العسكري المصري أعلن في الخامس من ديسمبر الماضي، أنه “في إطار النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم، وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب حدث عطل مفاجئ بالطائرة مما أسفر عن سقوطها، وتمكن الطيار من القفز بالمظلة”.

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