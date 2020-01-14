قوات أمن المنشآت تحتفل بتخريج عدد من الدورات التخصصية بمعهد محمد بن نايف لحماية وأمن المنشآت بالمنطقة الشرقية

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، احتفلت قوات أمن المنشآت، بحضور معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني ، بتخريج دورة دوريات أمن وحماية المنشآت والبحث والتفتيش رقم (3) ورقم (20)، وذلك بمعهد محمد بن نايف لحماية وأمن المنشآت بالمنطقة الشرقية.

وبدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى قائد قوات أمن المنشآت اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي، كلمةً أوضح فيها أن عدد الخريجين لهذه الدورة (1176) خريجاً تم تدريبهم على جميع الدورات التأسيسية والتخصصية لحماية وأمن المنشآت والتدخل السريع ومكافحة الإرهاب والرماية على كافة أنواع الأسلحة لمواجهة جميع التحديات.

وأكد اللواء الطويرقي حرصهم على النهوض بالعملية التدريبية بالقوات بطريقة ممنهجةٍ ومقننةٍ للاستفادة من هذه المخرجات في تطوير مهارات رجال قوات أمن المنشآت والارتقاء بقدراتهم وتعزيز القيم الإنسانية في تعاملهم مع الآخرين بما يحقق أعلى درجات الأمن والسلامة في أداء مهامهم الميدانية وسرعة اتخاذ القرار في التعامل مع الحالات الطارئة.

عقب ذلك ألقيت كلمة للخريجين عبروا فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز لانضمامهم لزملائهم في ميادين العز والشرف ، تلاها بدء العرض العسكري، ومراسم تسليم الراية، وأداء القسم.

وشهد الحضور استعراضاً لمهارات الخريجين في رماية الثقة من أوضاع مختلفة، وفرضية ميدانية استعرض من خلالها الخريجين ما تعلموه من مهارات اكتسبوها خلال فترة التدريب في مجال مكافحة الإرهاب والتدخل السريع والقيادة التخلصية، وفي نهاية الحفل كرم معالي الفريق أول سعيد القحطاني الأوائل والمتفوقين والمشرفين على الدورة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

