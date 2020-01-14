غداً اختتام منافسات “20 نخبة النخبة” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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تختتم غداً منافسات “20 نخبة النخبة” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً في الصياهد ، من خلال إقامة منافسات الوضح والحمر.

وستكون المنافسة ثلاثية في منافسات الوضح بين الكويتي عبدالله بن شويمي بن هادي فالح والثنائي السعودي تركي بن سعد بن سويد الحقباني الدوسري وعبدالمحسن بن بعيجان بن صنهات العتيبي.

في المقابل يلتقي عايض بن رفعان بن عايض القحطاني وجها لوجه مع عبدالمحسن بن صالح بن عبدالعزيز الراجحي لتحديد بطل نخبة الحمر، وكان القحطاني فاز في المواجهة السابقة التي جمعته بالراجحي في مسابقة (50 سيف الملك – لون الحمر) .

وكانت مسابقة نخبة النخبة أطلقت أمس بلوني شعل وصفر، وتواصلت اليوم من خلال منافسات لوني مجاهيم وشقح، وترتكز المسابقة على قيام المالك بترقيم إبله من 1 إلى 20 حسب الأجمل فالأجمل وتوضع كل فردية بحسب الرقم في شبك وتوضع معها فرديات المنافس الآخر التي تحمل ذات الرقم، ويكون التحكيم وفق المستويات والتقييم بدرجات متفاوتة ومختلفة للمجموعة، ومن يحصل على مجموع أعلى الدرجات يفوز باللقب.