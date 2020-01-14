“جوف” تهدي الأمير تركي بن محمد المركز الأول لجذاع مفتوح رمز في مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل

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خطف الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المركز الأول للشوط الأول في الفترة المسائية بجائزة الملك عبدالعزيز لسباق الهجن، والذي خصص لـ(جذات مفتوح رمز – بكار).

وجاء الأمير تركي بن محمد في الصدارة عن طريق المطية (جوف) بزمن 9.33.031 دقائق تاركا المركز الثاني لـ(مغثة) التابعة لهجن الرئاسة.

وفي الشوط الثاني (جذاع مفتوح رمز – قعدان) جاءت المطية (الشهم) لهجن الرئاسة في المركز الأول بتوقيت 9.45.124 دقيقة، وتصدرت (دمعه) لحمد نهيان سالم العامري الشوط الثالث (جذاع عام رمز – بكار) بزمن 9.36.047 دقيقة، فيما كان شوط (جذاع عام رمز – قعدان) من نصيب (مبهر) لحمد راشد حمد غدير الكتبي بتوقيت 9.33.242 دقيقة.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة عشر أشواط تألقت فيها هجن الرئاسة بحصولها على المركز الأول في الأربعة أشواط الأولى، بخلاف المراكز الأربع الأولى التي حصدتها في الفترة المسائية لترفع رصيدها إلى ثمانية انتصارات اليوم.

وتتواصل منافسات الهجن غدا بإقامة 32 شوطاً بمجموع جوائز يفوق الـ11 مليون ريال وتشهد الفترة الصباحية 20 شوطا خصصت لـ (ثنايا عام انتاج دولية – بكار – قعدان) بمسافة 8 كلم، فيما ستخصص الفترة المسائية والتي تحتوي على 12 شوطا لـ(ثنايا رموز مفتوح – بكار – قعدان) لمسافة 8 كلم.

وفيما يلي نتائج الفترة الصباحية:

الشوط 1 عهد لهجن الرئاسة

الشوط 2 صوغان لهجن الرئاسة

الشوط 3 العفريت لهجن الرئاسة

الشوط 4 ملهم لهجن الرئاسة

الشوط 5 إنذار لعيسى علي سعيد دري المنصوري

الشوط 6 واهي لمبارك ربيع عبدالله العجمي

الشوط 7 الطياره لمهير محمد مهير سعيد المنصوري

الشوط 8 مخرب لفيصل راشد طالب ال شريم المري

الشوط 9 نجده لمحمد عتيق شامس العامري

الشوط 10 شاهين لسيف غالب سلطان المنصوري

ونتائج الفترة المسائية:

الشوط 1 جوف للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز

الشوط 2 الشهم لهجن الرئاسة

الشوط 3 دمعه لحمد نهيان سالم العامري

الشوط 4 مبهر لحمد راشد حمد غدير الكتبي

الشوط 5 غياثي لهجن الرئاسة

الشوط 6 مذخور لهجن النايفات

الشوط 7 سرابة لهجن الرئاسة

الشوط 8 المتحد لهجن الرئاسة

