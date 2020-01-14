احدث الأخبار

“سكني” يعلن خدمة 300 ألف أسرة ويستهل 2020 بإعلان القائمة الأخيرة للصندوق العقاري
أبرز المواد
 اختتام البرنامج الترفيهي الخامس لأبناء وبنات شهداء الواجب
منطقة مكة المكرمة
 سوق “الفقع” بمحافظة طريف يشهد اقبالاً متزايداً بكميات متوسطة
منطقة الحدود الشمالية
 النواب الأمريكي يصوت على نقل “عزل ترامب” إلى “الشيوخ”
أبرز المواد
 طالبات تعليم جدة يبهرن زوار الحديقة الثقافية بأوبريت “أرض الهمة”
منطقة مكة المكرمة
 الصين تزيح أمريكا من مقدمة الدول التي تقود البحث العلمي في العالم
أبرز المواد
 بيترهانسل يحسم المرحلة التاسعة لرالي داكار السعودية .. و24 ثانية تفصل المتصدر العام عن ملاحقه
أبرز المواد
 “جوف” تهدي الأمير تركي بن محمد المركز الأول لجذاع مفتوح رمز في مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل
أبرز المواد
 “العدل” تمنح الفتيات حرية الإقامة مع من يشأن من المحارم
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل نظيره الجزائري
أبرز المواد
 غداً اختتام منافسات “20 نخبة النخبة” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 قوات أمن المنشآت تحتفل بتخريج عدد من الدورات التخصصية بمعهد محمد بن نايف لحماية وأمن المنشآت بالمنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
“سكني” يعلن خدمة 300 ألف أسرة ويستهل 2020 بإعلان القائمة الأخيرة للصندوق العقاري

“سكني” يعلن خدمة 300 ألف أسرة ويستهل 2020 بإعلان القائمة الأخيرة للصندوق العقاري

أبرز المواد
اختتام البرنامج الترفيهي الخامس لأبناء وبنات شهداء الواجب

اختتام البرنامج الترفيهي الخامس لأبناء وبنات شهداء الواجب

منطقة مكة المكرمة
سوق “الفقع” بمحافظة طريف يشهد اقبالاً متزايداً بكميات متوسطة

سوق “الفقع” بمحافظة طريف يشهد اقبالاً متزايداً بكميات متوسطة

منطقة الحدود الشمالية
النواب الأمريكي يصوت على نقل “عزل ترامب” إلى “الشيوخ”

النواب الأمريكي يصوت على نقل “عزل ترامب” إلى “الشيوخ”

أبرز المواد

الصين تزيح أمريكا من مقدمة الدول التي تقود البحث العلمي في العالم

الصين تزيح أمريكا من مقدمة الدول التي تقود البحث العلمي في العالم
http://almnatiq.net/?p=820965
المناطق - وكالات

كشف تقرير حديث للمؤسسة الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة عن نشر أكثر من مليوني و500 مقالة عملية حول العالم في عام 2018، كان النصيب الأكبر منها للصين، ومن ثم أميركا.

وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد الأبحاث العلمية والهندسية الصينية المنشورة في مجلات علمية حول العالم في 2018، 528 ألفا و263 بحثا، مقارنة مع 422 ألفا و808 أبحاث أميركية في العام نفسه.

وبذلك تزيح الصين -لأول مرة- الولايات المتحدة عن المرتبة الأولى باعتبارها أكبر ناشر للأبحاث في العالم في مجالي العلوم والهندسة، على مدار عقد من الزمن.

وأظهرت بيانات المؤسسة الوطنية للعلوم أن العالم شهد زيادة غير مسبوقة في نشر الأبحاث العلمية والهندسية إذ بلغت مليونين و555 ألفا و959 بحثا في 2018، مقارنة مع مليون و755 ألفا و850 بحثا مسجلا على مدار عقد من الزمن، أي منذ العام 2008.

وفي عام 2008، نشرت الولايات المتحدة 394 ألفا و979 بحثا ومقالا حول العلوم والتكنولوجيا، في حين نشرت الصين 249 ألفا و49 بحثا فقط في العام نفسه.

وأشار تقرير المؤسسة الوطنية للعلوم إلى نمو إنتاج البحوث عالميا في مجالي العلوم والهندسة بحوالي 4 في المئة سنويا على مدى السنوات العشر الماضية. وكان معدل نمو الصين ملحوظا بمعدل ضعفي المتوسط ​​العالمي.

ووفق تقرير المؤسسة الوطنية للعلوم، فقد احتلت الهند المركز الثالث عالميا سنة 2018 في نشر الأبحاث العلمية بـ135 ألفا و788 بحثا ومقالة علمية.

وجاءت كل من ألمانيا واليابان وبريطانيا وروسيا وإيطاليا، بعد الهند على التوالي، بنسبة مشاركة في ميدان الأبحاث عالميا، بلغت 4.8 و3.87 و3.82 و3.19 و2.79 في المئة على الترتيب، حسبما ذكر موقع المنتدى الاقتصادي العالمي.

روابط ذات صلة

“سكني” يعلن خدمة 300 ألف أسرة ويستهل 2020 بإعلان القائمة الأخيرة للصندوق العقاري

“سكني” يعلن خدمة 300 ألف أسرة ويستهل 2020 بإعلان القائمة الأخيرة للصندوق العقاري
النواب الأمريكي يصوت على نقل “عزل ترامب” إلى “الشيوخ”

النواب الأمريكي يصوت على نقل “عزل ترامب” إلى “الشيوخ”
بيترهانسل يحسم المرحلة التاسعة لرالي داكار السعودية .. و24 ثانية تفصل المتصدر العام عن ملاحقه

بيترهانسل يحسم المرحلة التاسعة لرالي داكار السعودية .. و24 ثانية تفصل المتصدر العام عن ملاحقه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*