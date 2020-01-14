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طالبات تعليم جدة يبهرن زوار الحديقة الثقافية بأوبريت “أرض الهمة”

طالبات تعليم جدة يبهرن زوار الحديقة الثقافية بأوبريت “أرض الهمة”
http://almnatiq.net/?p=820969
المناطق - جدة

ضمن فعاليات الحديقة الثقافية شاركت الإدارة العامة للتعليم بجدة ممثلةً في إدارة نشاط الطالبات بأوبريت “أرض الهمة”، من أداء و تقديم عدد من طالبات المرحلة الإبتدائية بمدارس جدة وإخراج نهاية أبو شهلا ، الأوبريت الذي قدم على مسرح الحديقة الثقافية بواجهة جدة البحرية، تضمن لوحات استعراضية بهيجة لاقت استحسان الزوار، حيث هدف الأوبريت لترسيخ مشاعر الولاء لولاة الأمر واستعراض بديع لأبرز المشاريع التنموية العملاقة التي تشهدها المملكة والفخر بها.
وتشارك الإدارة العامة لتعليم جدة في الحديقة الثقافية بعدد من الأركان التفاعلية والإثرائية تشمل ركن لغتي هويتي، وركن أسرتي والضاد، وركن ألعاب وحروف، وركن فني بلغتي، إلى جانب المشاركة في مسرح الحديقة الثقافية.
وتهدف مشاركة تعليم جدة إلى تشجيع الوعي الثقافي والمعرفي بين الزوار من خلال نشر أهمية استخدام اللغة العربية، وتعزيز قيمهم ومهاراتهم الأساسية الخاصة باللغة العربية من خلال تنظيم مسابقات وألعاب رياضية تعزز بناء الشخصية المتكاملة المتزنة، إلى جانب غرس قيم تربوية من خلال مشاركة الزوار في التعبير باستخدام الحرف العربي في المجالات الفنية الموجودة بالركن.

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